Dani alves a parigi, biennale col Psg

PARIGI, 11 LUG - Dani Alves, il terzino destro brasiliano che ha rescisso il contratto con la Juventus, è arrivato a Parigi dove nelle prossime ore firmerà un contratto biennale con il PSG. Lo scrive L'Equipe. Dani Alves, 34 anni, si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche. La sua nuova società lo presenterà domani o giovedì, in tempo per aggregarlo alla comitiva rossoblù in partenza per la tournée americana (tre amichevoli a Miami dal 15 al 26 luglio). L'arrivo di Dani Alves dovrebbe aprire la strada alla cessione di Serge Aurier.