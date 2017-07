Skriniar, Inter merita la Champions

MILANO, 11 LUG - "Sono venuto all'Inter: un top club con una grandissima storia. Me lo hanno detto anche i miei ex compagni. Merita un palcoscenico da Champions. Speriamo di arrivare in alto". Milan Skriniar, si presentacosì all'Inter dal ritiro di Riscone di Brunico che ha raggiunto ieri. "Con Spalletti - racconta - mi sto trovando benissimo". Skriniar è stato il più giovane difensore a totalizzare più di 35 presenze nello scorso campionato. Merito anche di Giampaolo: "Mi ha aiutato tantissimo, mi ha insegnato tanto del calcio italiano. Grazie a lui sono cresciuto: voglio ringraziare sia il mister che la Sampdoria". Anche Cassano ha parlato bene dello slovacco: "Credo sia molto bello che un giocatore come lui abbia espresso delle considerazioni così belle nei miei confronti". L'Inter lo ha acquistato per più di 20 milioni di euro, ma Skriniar non sente il peso della cifra: "Sono i soldi che ha chiesto la Sampdoria, io sono felicissimo di essere qui. Voglio dare il massimo cercando di fare il meglio possibile".