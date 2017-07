Fratelli Donnarumma pronti per la firma

MILANO, 11 LUG - Va in scena l'atto finale della telenovela sul rinnovo di contratto fra il Milan e Gianluigi Donnarumma. Il 18enne portiere e il fratello Antonio sono da poco giunti a Casa Milan, entrando in auto da un ingresso secondario, accompagnati dal padre Alfonso e dall'agente Enzo Raiola: il primo firmerà il rinnovo del contratto, grazie al quale guadagnerà 6 milioni a stagione fino al 2021, mentre Antonio Donnarumma siglerà un nuovo contratto da un milione a stagione, grazie al quale tornerà in veste di portiere di riserva nel club per cui ha già giocato fra il 2005 e il 2010.