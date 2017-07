Astori, la Fiorentina sarà competitiva

FIRENZE, 11 LUG - "La Fiorentina sarà una squadra competitiva, questo ce lo chiede la piazza e le ambizioni della società. Nonostante alcune vendite che sono necessarie, i nuovi giocatori devono venire qua per far bene". Così Davide Astori, arrivato ieri sera nel ritiro viola di Moena (Trento) assieme agli altri nazionali, ha spiegato perché giocatori importanti devono venire a Firenze. Il tutto davanti a cessioni già avvenute come quelle di Ilicic e Borja Valero. C'è chi poi come Bernardeschi che ha deciso di non prolungare il contratto. "Federico ha a cuore la Fiorentina - spiega Astori -, è stata una decisione molto difficile per lui dire no ma è molto ambizioso e vuole raggiungere gli apici in poco tempo. È molto sensibile ed ha dato tutto per questa maglia". Astori ha detto di essere rimasto sorpreso quando ha saputo che i Della Valle hanno messo in vendita la Fiorentina: "ma devono essere loro a dare delle spiegazioni, non i giocatori".