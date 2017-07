Milan: Donnarumma è tornato a Milano

MILANO, 11 LUG - Vacanze finite per Gianluigi Donnarumma che, all'ora di pranzo, è atterrato a Milano con un volo privato proveniente da Ibiza ed entro domani firmerà il prolungamento del contratto con il Milan. Nell'accordo per il rinnovo del 18enne portiere è incluso l'ingaggio del fratello Antonio, stesso ruolo ma di nove anni più grande, che in mattinata ha concluso l'iter delle visite mediche. Dopo gli impegni in Nazionale e una settimana di relax a Ibiza, stasera Gianluigi Donnarumma è atteso in ritiro a Milanello, mentre i compagni di squadra nel tardo pomeriggio saranno impegnati in Svizzera nella prima amichevole stagionale, contro il Lugano.