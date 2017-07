Mendes accelera col Bayern per James

ROMA, 11 LUG - Jorge Mendes, procuratore di James Rodriguez, vuole accelerare la trattativa per portare il proprio assistito al Bayern Monaco. Lo scrive As. Il noto procuratore portoghese vorrebbe evitare al colombiano di imbarcarsi con il Real Madrid, il suo attuale club, per prendere parte alla tournée negli States. I colloqui tra Mendes e il club bavarese sono proseguiti per tutta la notte e sono già ripresi stamattina. Le formule per perfezionare l'operazione in uscita del bomber dei Mondiali 2014 sono due: c'è l'opzione-acquisto dal Real, che richiede circa 70 milioni (il giocatore era stato acquistato dal Monaco per 80 milioni) o con il prestito per la prossima stagione, nell'attesa di perfezionare il trasferimento l'anno prossimo. Se l'operazione dovesse andare in porto James può ritrovare Carlo Ancelotti, l'allenatore che al Real lo ha valorizzato. Con lui in panchina, James ha giocato 46 partite ufficiali, segnando 17 reti e fornendo 18 assist. Con la partenza di Ancelotti iniziò il suo declino a Madrid.