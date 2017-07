Ufficiale: Muriel dalla Samp al Siviglia

ROMA, 11 LUG - Luis Muriel è ufficialmente un nuovo calciatore del Siviglia. E' stato lo stesso club andaluso a dare l'annuncio della firma dell'attaccante proveniente dalla Sampdoria. Il colombiano - informa il Mundo deportivo - ha superato con successo i test medici e firmato come previsto per cinque stagioni. Da martedì Muriel sarà a disposizione dell'allenatore argentino Eduardo Berizzo, che ha preso il posto in panchina di Jorge Sampaoli. Muriel è il terzo rinforzo del Siviglia, gli arrivi di Banega e Pizarro: verrà presentato quest'oggi. Il colombiano è divenuto il calciatore più costoso nella storia della società andalusa, che lo ha pagato oltre 20 milioni. La Sampdoria, inoltre, si è riservato il 20 per cento sulla futura, eventuale cessione del giocatore.