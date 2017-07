Psg, Emery si muove per Mbappè

ROMA, 11 LUG - 'Mbappè e il Psg-La grande seduzione': è il titolo dell'articolo del quotidiano sportivo francese L'Equipe sulle grandi manovre del club parigino per assicurarsi il giovane attaccante del Monaco, nel mirino anche del Real Madrid. L'Equipe, che aveva già dato notizia di un incontro tra il presidente del Psg Nasser al-Khelaifi e il direttore sportivo Antero Henrique con Mbappè e i suoi collaboratori, scrive che la settimana scorsa è stato lo stesso allenatore del club parigino Unai Emery a incontrare il padre del giocatore, Wilfried Mbappè. Obiettivo convincerlo ad accettare un'eventuale offerta. Sempre per quanto riguarda il mercato del Monaco, l'Equipe parla anche dell'interesse dell'Atletico Madrid per il laterale brasiliano Fabinho e di diversi club inglesi - tra cui il Tottenham - per il difensore polacco Kamil Glik, ex capitano del Torino.