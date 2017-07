United, Mourinho ha scartato Lacazette

ROMA, 11 LUG - Prima che finisse all'Arsenal, Alexandre Lacazette è stato uno degli obiettivi di mercato del Manchester United. E' stato poi lo stesso Josè Mourinho a scartare l'attaccante francese sulla base di quanto riferito dai suoi osservatori. I Red Devils hanno poi acquistato dall'Everton Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale Mourinho, alla ricerca di un attaccante dopo l'addio a Zlatan Ibrahimovic, aveva fatto seguire l'allora attaccante francese del Lione, reduce da una buona stagione. Ma secondo il rapporto stilato dagli osservatori del Manchester United Lacazette "non ha né resistenza né impatto fisico e non è un gran giocatore". Da qui l'acquisto di Lukaku. Il Sun scrive oggi di un interesse del Manchester United per il centrocampista del Tottenham Eric Dier: pronta un'offerta di 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro).