Empoli al lavoro e con un Donnarumma

FIRENZE, 10 LUG - L'Empoli si è radunato oggi e riprende il lavoro in vista del campionato di Serie B agli ordini del nuovo allenatore Vincenzo Vivarini. Assenti i partenti dell'ultim'ora: Pelagotti, destinazione Salernitana, e Pucciarelli, ceduto al Chievo Verona; Costa sarà invece ceduto al Benevento. In arrivo dalla stessa Salernitana il portiere Terracciano e l'attaccante, ancora da ufficializzare, Donnarumma. Quest'ultimo è un fedelissimo dell'allenatore che lo ha guidato a Teramo ed era uno degli obiettivi principali. I due hanno già lavorato in gruppo. La squadra si allena al Castellani e dorme al centro sportivo di Monteboro, dove da qualche mese è in funzione Casa Azzurri. Sul mercato ha parlato il neodg Butti: "Non siamo un mercato di svendita. Nel momento qualche giocatore esprima la volontà di andarsene, e nel frattempo arrivi anche l'offerta adeguata, valuteremo. Saldi non se ne fanno e a oggi abbiamo una rosa competitiva".