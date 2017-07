Roma, Di Francesco blinda Nainggolan

ROMA, 10 LUG - "Cosa manca alla Roma? L'alternativa a Dzeko, due esterni offensivi, un terzino sinistro, un centrale difensivo. A centrocampo siamo coperti, dobbiamo andare a toccare gli altri reparti". E' lunga la 'lista della spesa' che Eusebio Di Francesco ha in mente per completare la rosa giallorossa. Il tecnico, al lavoro in questi giorni a Pinzolo, sottolinea a Sky Sport24 che l'obiettivo col nuovo ds Monchi è quello di "cercare di avere 22 titolari. Vogliamo mettere maggiore competitività in tutti i ruoli". Tra le priorità c'è poi quella di dare uno stop alle cessioni eccellenti dopo la partenza di Ruediger al Chelsea, commentata con ironia da Nainggolan e dall'ex Salah, passato al Liverpool. "Le parole di Radja uno scherzo? Per forza. Ai suoi corteggiatori rispondiamo che è forte e che ce lo vogliamo tenere stretto. Ha qualità importanti, sa interdire e fare gol".