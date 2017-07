Napoli, Mario Rui supera visite mediche

NAPOLI, 10 LUG - Mario Rui ha superato le visite mediche a Roma ed è già partito per Dimaro per unirsi al Napoli. Il terzino portoghese è stato visitato questa mattina alla clinica Villa Stuart dal professor Mariani che ha dato il via libera alla sua firma sul contratto con il club azzurro. L'ex difensore della Roma sarà stasera stessa a Dimaro. Ad attenderlo un contratto da cinque anni per circa 1,5 milioni a stagione, mentre il club di De Laurentiis, che è già in Trentino, verserà in tutto circa nove milioni ai giallorossi.