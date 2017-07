Perotti, Monchi farà una Roma forte

ROMA, 10 LUG - Bruno Peres e Diego Perotti sono due tra i pochi del gruppo in ritiro a Pinzolo che faranno parte della rosa con cui la Roma affronterà la stagione. L'argentino e il brasiliano rappresentano la continuità tra la gestione Spalletti e quella Di Francesco. "Voglio vincere qualcosa con la Roma - confessa il terzino destro -. L'anno scorso ho sofferto un po', non è andato come volevo, ma credo che questo per me sarà un anno totalmente diverso. Credo di essere sulla strada giusta. Sto lavorando bene per crescere e per far sì che questo sia un anno totalmente diverso per me e per tutta la squadra" Squadra che disputerà anche la Champions grazie alla rete all'ultimo minuto dell'ultima partita segnata da Perotti. "Sono consapevole di cosa rappresenta quel gol" ammette l'attaccante soffermandosi anche sul mercato dei giallorossi: "Ho molta fiducia in Monchi, credo che abbia bisogno di tempo. Questa città magari è diversa rispetto a Siviglia e c'è meno pazienza, ma se gli danno il tempo farà una squadra competitiva".