Bayern, parte assalto a James Rodriguez

ROMA, 10 LUG - Il Bayern si fa avanti per avere James Rodriguez, il fantasista colombiano dato per sicuro partente dal Real Madrid e sul quale vi è l'interesse di Manchester United e Psg. L'indiscrezione, riferisce il sito del quotidiano sportivo spagnolo As, viene dal responsabile dei servizi sportivi della tv colombiana Caracol Television. Secondo Javier Hernandez Bonnet, il club tedesco starebbe preparando l'offerta da fare al Real Madrid che verrebbe presentata nei prossimi giorni. Se l'operazione dovesse andare a buon fine, Rodriguez ritroverebbe Carlo Ancelotti con il quale ha avuto i suoi migliori momenti nel Real Madrid, quando in 46 partite ufficiali ha segnato 17 gol e fornito 18 assist. Con la partenza del tecnico italiano e l'arrivo di Zinedine Zidane, James ha avuto meno spazio nel Real: 32 partite e 8 gol nella stagione 2015-16, 33 partite e 8 gol in quella appena conclusa.