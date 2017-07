Insigne, scudetto a Napoli? daremo tutto

NAPOLI, 9 LUG - "Lo scudetto è un sogno nostro e di voi tifosi, cercheremo di giocare come abbiamo finito l'ultimo campionato in cui abbiamo lanciato grandi basi per partire ala grande. Parlare di scudetto è prematuro, ma sappiamo che è un anno importante e cercheremo di dare tutto per arrivare al traguardo scudetto". Lo ha detto Lorenzo Insigne nel ritiro del Napoli. L'attaccante azzurro, parlando dell'impegno visto in campo contro la Juve che sarebbe da replicare contro tutti gli avversari, ha risposto: "A volte ci danno fastidio degli atteggiamenti loro, non so se dipende dai giocatori o glieli impone la società ma anche quest'anno daremo tutto". Ultimo passaggio sul doppio match con il Real Madrid: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra all'altezza e quella sconfitta ci ha dato forza per un grande finale di campionato". Sul discorso scudetto, Allan ha confermato che "è un sogno di tutto il gruppo, ci stiamo preparando bene per dare continuità a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ma la Juve parte un po' avanti".