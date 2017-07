Sarri, ADL svalvola ma poi torna calmo

NAPOLI, 9 LUG - "De Laurentiis? Non si impone su niente, ha le sue idee e a volte come si dice a Firenze svalvola, ma quando lo senti al telefono il giorno dopo è tornato una persona calma". Questo uno dei passaggi dell'incontro di Maurizio Sarri con i tifosi a Folgarida, nel ritiro del Napoli. "Questo è un compromesso leggero - ha aggiunto Sarri - credo che in altri club ci sia ancora di più da ingoiare". Il tecnico azzurro ha risposto alle domande dei fan che hanno seguito il Napoli in Trentino, parlando anche di arbitri e della Var. "Tra Higuain, De Laurentiis e Rizzoli chi butto giù dalla torre? Rizzoli, perché dei tre è quello a cui voglio meno bene". Sulla moviola ha detto: "E' ancora da valutare e chiarire. Non mi sembra che i primi tentativi siano stati di alto livello, perché devono essere dichiarati i nomi degli arbitri che sono davanti al monitor. Voglio sapere i nomi di chi decide, altrimenti diventa tutto discutibile. Se ci danno un rigore a favore o contro con la Var voglio sapere il nome di questo signore".