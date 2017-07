Con Bucchi parte nuovo ciclo Sassuolo

SASSUOLO, 9 LUG - E' l'inizio di nuovo ciclo, quello che il Sassuolo si appresta a inaugurare stasera, con il raduno fissato in un albergo a Corlo, a pochi chilometri da Sassuolo. Chiuso il lungo e fortunato capitolo legato a Di Francesco, tocca a Cristian Bucchi accompagnare i neroverdi alla quarta stagione di fila in Serie A. Da domani primi allenamenti al Ricci di Sassuolo, da giovedì ritiro a Vipiteno (Bolzano) fino al 29. La squadra è praticamente la stessa della passata stagione, con il ritorno di alcuni prestiti, la cessione di Pellegrini alla Roma, i dubbi su alcuni big, come Berardi, Acerbi, Defrel, dati come sicuri partenti. Due soli i volti nuovi: Bandinelli, attaccante svincolato dopo il fallimento del Latina, e il difensore Gian Marco Ferrari, che il Sassuolo aveva acquisito da tempo dal Crotone.