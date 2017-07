Rastelli, arrivati giocatori esperienza

CAGLIARI, 9 LUG - Via alla stagione 2017-2018 per il Cagliari con i due primi allenamenti nel ritiro di Pejo (Trento). E prime indicazioni del confermato Massimo Rastelli. "Partiamo da un'ottima base - ha detto al termine della seduta del mattino - l'ossatura è rimasta quella dell'anno scorso, abbiamo inserito giocatori di esperienza, elementi che ci permetteranno di migliorare". Una squadra con qualche faccia nuova. "Cigarini e Andreolli - ha spiegato Rastelli - sono giocatori di esperienza, Cossu arriva per dare il suo contributo, sappiamo tutti quanto ami questa maglia. Per quanto riguarda i terzini Isla e Padoin sono ottimi interpreti a destra, a sinistra punteremo su Miangue, ma lo stesso Padoin può giocare da quella parte, non dimentichiamo poi Pisacane che l'anno scorso ha giocato spesso sulla fascia". Oggi, nella prima giornata di ritiro corsa, ma anche pallone con partitella a tema. Dessena, Ionita e Capuano hanno svolto la parte di attivazione con la squadra, per poi compiere un lavoro specifico aerobico e tecnico.