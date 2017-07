Calcio: incidenti in derby Rio, 1 morto

ROMA, 9 LUG - E' di un morto e un numero imprecisato di feriti il bilancio degli incidenti verificatisi al termine del derby di Rio de Janeiro tra Vasco da Gama e Flamengo giocato allo stadio Sao Januario e valido per il 'Brasilerao'. La vittima, secondo quanto ha reso noto la polizia locale, si chiamava Davi Rocha Lopes, aveva 27 anni ed era tifoso del Vasco. E' stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al torace e quando è giunto in ospedale dopo essere stato soccorso era già morto. Ora la magistratura indaga per capire da dove siano partiti i colpi che lo hanno ucciso, visto che gli scontri avvenuti dopo la partita sono stati fra sostenitori del Vasco e poliziotti. Sono cominciati dopo che i tifosi 'vascaini' avevano tirato varie bombe carta, in campo e verso i poliziotti e avevano cominciato a divellere i sedili dello stadio. Gli scontri fra 'torcida' del Vasco e agenti ci sono stati a più riprese, e altre tre persone sono state ricoverate in ospedale per ferite da colpi di arma da fuoco. Non sono in pericolo di vita.