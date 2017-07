Crotone: Nicola è già al lavoro

CROTONE, 9 LUG - Stanno arrivando alla spicciolata i calciatori del Crotone che, da domani, inizieranno la nuova stagione calcistica in Serie A, dopo la salvezza conquistata nell'ultima giornata. Già in città l'allenatore Davide Nicola che, affiancato dal proprio staff, è all'opera per preparare i test fisici che si svolgeranno domattina nello stadio Ezio Scida. C'è grande attesa, anche tra la tifoseria, per rivedere Ante Budimir, tornato in rossoblù dopo una stagione alla Sampdoria, e per salutare il nuovo il nuovo arrivo Oliver Kragl. Sono loro, finora, le uniche novità nella rosa del Crotone che dal 14 luglio sarà in ritiro a Moccone, tra le montagne della Sila cosentina.