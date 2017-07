Preziosi contestato dai tifosi

GENOVA, 9 LUG - "Striscione a Cogliate? Gli unici a preoccuparsi sono stati i miei dipendenti che non capivano chi mi volesse mandare via, li ho rassicurati spiegando che riguardava il Genoa". Così il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha commentato alcuni striscioni di contestazione ('Preziosi vattene'), esposti dai tifosi del Genoa davanti alla Giochi Preziosi, a Cogliate (Monza-Brianza). Preziosi, che ha firmato un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, ha usato l'ironia per ribattere ai suoi contestatori. "Quelli che hanno messo gli striscioni sono simpatici e burloni, se mi avessero avvisato li avrei accolti e ricevuti. Nello stesso tempo vorrei dire a loro che se pensano di condizionarmi si illudono. Se farò qualcosa e la farò, sarà solo per il bene del Genoa a cui tante persone serie tengono molto".