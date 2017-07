Malore in campo: stabile giocatore Ajax

ROMA, 8 LUG - In serata, l'Ajax ha confermato che le condizioni del ventenne Nouri sono stabili, precisando che il suo cuore è attivo senza l'ausilio di macchinari, ma che il giovane sta facendo uso di un'apparecchiatura respiratoria ed è mantenuto in stato incosciente per favorire i trattamenti medici in atto. Il monitoraggio è ovviamente costante e sono in corso esami ad ampio raggio per determinare le esatte cause del collasso.