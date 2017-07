Musica alta: Lukaku arrestato negli Usa

ROMA, 8 LUG - Continuano, evidentemente all'insegna dell'eccesso, le notizie riguardanti Romelu Lukaku, attaccante in procinto di approdare dall'Everton al Manchester United per quasi 85 milioni di euro (più 17 di bonus): il 24enne belga, infatti, sarebbe stato arrestato presso una villa di Beverly Hills, in California, dove si stava svolgendo una festa e gli agenti erano stati chiamati per il volume troppo alto della musica. Secondo il sito Tmz, al party sarebbe stato presente anche il neocompagno di squadra Paul Pogba e i due compaiono in un video pubblicato via social in cui si danno appuntamento al prossimo allenamento. L'episodio, risalente allo scorso fine settimana, è stato rivelato oggi dalla polizia. Il sergente Jay Kim ha precisato che, prima di procedere con il fermo, al giocatore erano stati rivolti cinque inviti ad abbassare il volume e che poi non era stato ammanettato, né multato, né condotto alla stazione di polizia; dovrà tuttavia comparire davanti alla Corte superiore di Los Angeles il 2 ottobre.