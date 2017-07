Audero in prestito dalla Juve al Venezia

ROMA, 8 LUG - Emil Audero passa al Venezia di Pippo Inzaghi. La Juventus, tramite il suo sito internet, ha comunicato il trasferimento in prestito del 20enne portiere indonesiano alla società veneta, neopromossa in Serie B. Audero ha esordito in A la scorsa stagione nella partita con il Bologna, all'ultima giornata di campionato.