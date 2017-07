Samp: Palombo lascia, 'chiuso capitolo'

GENOVA, 8 LUG - Una decisione maturata in silenzio solo "nelle ultime due settimane". Angelo Palombo sceglie il sito della Sampdoria per raccontare il suo passaggio dal calcio giocato al ruolo di collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, nonostante avessi ancora un anno di contratto. "Si è chiuso un capitolo importante della mia carriera e se ne apre un altro - ha spiegato -. Ci sarà da imparare molto ma era giunto il momento di pensare al futuro. Cercherò di mettere tutta la mia esperienza a disposizione della società, della squadra e dello staff tecnico. Avrei avuto l'occasione di continuare ma non me la sono sentita. Non tanto per mancanza di voglia ma perché non mi sarei potuto vedere con addosso un'altra maglia. Alla Samp ho dato tanto in questi anni ma ho anche ricevuto tanto. Mi reputo molto soddisfatto, Adesso che ho maturato la decisione ho intenzione di organizzare una partita chiamando tanti ex compagni e tanti tifosi allo stadio per stare insieme un'ultima volta da calciatore".