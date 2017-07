Modric, resto al Real Madrid

ROMA, 8 LUG - Luka Modric giura fedeltà al Real Madrid: "Gioco nel migliore club del mondo e la mia intenzione è restare qui", dice il fuoriclasse croato a Marca. "Non è mai una decisione facile quella di lasciare il Real - dice Modric, in vacanza a Zara -. Quando giochi nel migliore club del mondo, andare via significa scendere di livello. Ognuno, ovvio, ha le loro ragioni e motivazioni, ma io farò tutto il possibile per rimanere qui, anche se so che le cose cambiano rapidamente nel mondo del calcio "Al Real tutti esigono il massimo e bisogna essere sempre al top", prosegue il centrocampista croato che rende merito al tecnico Zinedine Zidane per i risultati raggiunti: "Lui ha saputo ottenere il massimo da tutti, tutto il meglio per ciascun giocatore e questo ci ha aiutato molto per arrivare alla fine della stagione al top della forma. Il tecnico ci ha aiutato molto , perché ogni giocatore che ha scelto ha fatto bene e ha aiutato la squadra. Questa è stata una delle chiavi del doppio successo" in Liga e Champions.