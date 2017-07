Juventus, da oggi il raduno

TORINO, 8 LUG - La stagione della Juventus è partita questa mattina con i test medici di controllo al 'JMedical'. Ventinove i convocati per la prima fase della preparazione che partirà oggi pomeriggio con i test fisici a Vinovo e con i primi due allenamenti domani. Tra i convocati ci sono Khedira, Asamoah, Benatia, Sturaro, Rincon e tutti i giovani che fanno parte della prima squadra o che sono aggregati. Mancano tutti i big che godono di qualche giorno di riposo in più e che si uniranno ai compagni nei prossimi giorni. A metà mese i bianconeri partiranno per la tournèe prima in Messico (19 luglio contro il Monterrey, 20 contro il Tigres), poi negli Usa (23 avversario il Barcellona, 27 il Psg, 30 la Roma). Altra amichevole di lusso il 5 agosto a Londra, Juventus-Tottenham.