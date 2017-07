Palermo, Gdf verifica i conti del club

PALERMO, 8 LUG - Sono proseguiti fino a oltre la mezzanotte i controlli della guardia di finanza cominciati ieri alle 8 del mattino negli uffici del Palermo Calcio allo stadio Renzo Barbera. Le fiamme gialle hanno portato via documenti cartacei ed elettronici. Al setaccio tutti i computer degli uffici. Il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, è indagato per appropriazione indebita, riciclaggio, impiego di proventi di provenienza illecita, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e falso in bilancio aggravato dalla transnazionalità. Sarebbero coinvolti nell'inchiesta anche altri ex dirigenti del Palermo e di altre società del gruppo Zamparini. L'indagine della Procura si è focalizzata sulla Mepal, società creata per la gestione del marchio prima e per la costruzione di stadio e centro sportivo poi. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero anche le compravendite di alcuni giocatori "appesantite" dalle commissioni ai procuratori.