Di Francesco, manteniamo l'entusiasmo

ROMA, 8 LUG - "Dobbiamo essere bravi a mantenere l'entusiasmo che c'è adesso, partire col piede giusto fa sempre piacere e noi dobbiamo alimentarlo costantemente con gli atteggiamenti giusti" dice il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dal Trentino, dove i giallorossi resteranno fino al 14 luglio per poi volare negli Stati Uniti per la tournee estiva. "Dobbiamo cercare di integrare al meglio questa squadra e allo stesso tempo capire le esigenze generali che ci vogliono in questo ritiro -spiega il tecnico a Roma Radio. Ci auguriamo di sfruttare al meglio questa settimana, per me in particolar modo sarà l'occasione per poter conoscere i tanti giovani che sono venuti qui. Chissà, magari qualcuno potrebbe rimanere costantemente con noi".