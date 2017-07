Di Francesco, sostituiremo chi è partito

ROMA, 08 LUG - "Lavori in corso". E non potrebbe essere altrimenti per Eusebio Di Francesco, arrivato ieri a Pinzolo con la sua nuova Roma. La rosa, a causa dell'assenza dei nazionali e di un mercato ancora in pieno svolgimento, è largamente incompleta. Eppure l'entusiasmo attorno ai giallorossi è palpabile, tanto che sono stati sottoscritti già quasi 20 mila abbonamenti. "Mi fa piacere, per me è una grande risposta, nonostante non siamo una squadra ancora completa - ammette l'allenatore alla radio ufficiale. Anzi, magari sono andati via dei giocatori importanti però sono convinto che li sostituiremo al meglio. Anche la gente ci crede, lo dimostra la risposta degli abbonati. E poi essere positivi sotto tutti i punti di vista è fondamentale per poter partire nel migliore dei modi".