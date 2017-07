In Pakistan torna calcio internazionale

(ANSA-AP) - ISLAMABAD (PAKISTAN), 8 LUG - In Pakistan torna il grande calcio. A otto anni dall'ultimo evento sportivo di livello internazionale, scendono infatti i campo calciatori di grande notorietà per delle partite dimostrative. Era dal 2009 che nel grande paese asiatico erano stato cancellate le grandi competizioni sportive in seguito all'attentato terroristico contro la squadra di cricket dello Sri Lanka che provocò 6 morti (i poliziotti della scorta) e otto feriti. Da allora nessun altro evento sportivo di richiamo internazionale si era svolto in Pakistan. Oggi dopo la lunga quarantena saranno nomi del calibro di Ronaldinho, Roberto Carlos, Giggs, Anelka, George Boateng e altri ancora, di varia provenienza, a scendere in campo a Islamabad per una partita che vuol segnare il ritorno alla normalità, almeno nel campo sportivo, dopo le tensioni di questi ultimi anni. Un'altra partita si giocherà nei prossimi giorni a Lahore.