Spalletti: "Ultima chance anche per me"

MILANO, 7 LUG - "Ci sono calciatori che hanno visto passare cinque o sei allenatori di livello. E' colpa anche loro se non si fanno risultati. Questa è l'unica e ultima possibilità che abbiamo di fare bene, non solo per me, ma anche per molti dirigenti e molta gente dell'Inter". Luciano Spalletti ricorda che all'Inter non sono più ammessi errori. Tutti devono dare il massimo e fare bene, non solo i giocatori, anche i dirigenti. Un discorso costruttivo, per scuotere l'ambiente, all'inizio di una stagione importante. Ma non ci sono più alibi, né in campo e né fuori. "Ho un contratto di due anni - continua - e il secondo dipende dal lavoro del primo. Per cui si dà tutto in questa stagione".