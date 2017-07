Presidente Barca "Verratti ci interessa"

(ANSA-AP) - MADRID, 7 LUG - "Il giocatore ci interessa". Che Marco Verratti fosse nel mirino del Barcellona si sapeva, ma il presidente del club blaugrana non si era ancora esposto così chiaramente. Josep Bartomeu lo ha fatto parlando a Radio Catalogna, anche se subito dopo ha dovuto ammettere che il Paris Saint Germain non ha manifestato l'intenzione di cedere il centrocampista italiano. "Il PSG non vuole venderlo - ha spiegato Bartomeu - Il loro presidente mi ha detto che non vuole parlare di Verratti". Tra gli altri obiettivi del Barcellona ci sarebbero Hector Bellerin, difensore dell'Under 21 spagnola e dell'Arsenal, e Dani Caballos, centrocampista del Betis.