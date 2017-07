Cagliari, Andreolli firma un biennale

CAGLIARI, 7 LUG - Marco Andreolli, classe 1986, è un giocatore del Cagliari. Il difensore centrale ex Inter e Roma ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù per le prossime due stagioni. Prende il posto del portoghese Bruno Alves, ceduto ai Rangers di Glasgow. Andreolli è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, e proprio con la maglia nerazzurra ha esordito in Serie A dodici anni fa. Nel 2007 il passaggio alla Roma. Poi Vicenza, Sassuolo, ancora Roma. E quindi il trasferimento al Chievo: tre stagioni a Verona. Poi Inter, Siviglia, e ancora la maglia nerazzurra, la scorsa stagione. Nel curriculum del neo difensore rossoblù anche 50 presenze nelle giovanili azzurre: in Under 21 ha giocato 22 volte, partecipando agli Europei del 2007 e del 2009.