Mathieu, 34 anni e clausola 60 mln

ROMA, 7 LUG - Quasi 34 anni, reduce da una stagione non eclatante, eppure Jeremy Mathieu avrà con la nuova maglia dello Sporting Lisbona una clausola di ben 60 milioni. E' uno dei paradossi del calciomercato di questi tempi che ha visto l'ormai ex Barcellona superare il 'periodo di prova' con la squadra portoghese prima di essere ufficializzato oggi. Nelle ultime tre stagioni in Catalogna, dove ha vinto ben nove titoli (tre Coppe di Spagna, due Liga, una Champions, un mondiale per Club, una Supercoppa europea e Supercoppa nazionale) dopo la risoluzione col Barca, Mathieu ha firmato per due anni.