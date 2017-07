Inter: Spalletti, sarà squadra forte

MILANO, 7 LUG - "Dobbiamo essere una squadra forte, da Inter, per lottare fino all'ultimo per la Champions League. Fare parte dell'Inter, è una cosa che percepisci subito e ti perfora il cuore". Luciano Spalletti si racconta nella prima conferenza stampa della stagione nerazzurra dal ritiro di Riscone di Brunico. "La testimonianza più alta di questo concetto - spiega il tecnico -, me l'ha data Mourinho. Mi ha fatto gli auguri per i prossimi risultati". Il mercato resta il tema principale e l'allenatore spiega quali sono gli obiettivi del club: "Stiamo cercando un giocatore esperto che assicuri supporto e un rendimento costante giornaliero. I giovani danno voglia, vivacità, emozioni ma magari vanno a corrente alterna. C'è da trovare questo equilibrio di testa e di gioco per essere una squadra forte".