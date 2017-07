Zamparini, Cascio interessato al Palermo

PALERMO, 7 LUG - "Sto cercando di cedere il Palermo a una società che possa assicurare investimenti futuri. Sono giornalmente in contatto con Frank Cascio (ex manager di Michael Jackson che aveva già fatto un'offerta lo scorso anno, ndr) e l'ho dovuto rassicurare dopo questa indagine della Finanza. Gli ho mandato un sms: 'Non ti spaventare, in Italia sono così'". Lo dice Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo, commentando l'indagine della Guardia di finanza sui conti del gruppo. "Noi siamo abituati a queste cose. Sono già stato indagato e prosciolto - prosegue - ma all'estero l'impatto di certe notizie è devastante. Bastava che i pm mi chiamassero per chiarire tutto e invece si è creato tutto questo. Sono preoccupato per il futuro perché per esempio ho acquistato un giocatore all'estero con pagamento dilazionato. Non vorrei che tutto saltasse". "E' successo tutto per un'ottimizzazione di bilancio che nulla ha a che fare con il patrimonio - conclude - Quello che mi fa paura di questo Paese è proprio questo".