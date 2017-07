Milan, per Conti contratto di 5 anni

MILANO, 7 LUG - E' ufficiale il settimo colpo di mercato del Milan, che ha acquisito a titolo definitivo Andrea Conti dall'Atalanta. Il terzino destro classe 1994 ha firmato un contratto di cinque anni, come annuncia il club rossonero in una nota. Per il Milan si tratta di un'operazione da circa 24 milioni di euro, nell'ambito della quale è stato ceduto all'Atalanta il centrocampista classe '97 Matteo Pessina.