Zamparini: "Manovra di chi non mi vuole"

PALERMO, 7 LUG - "Sono stato danneggiato nel pieno del calciomercato, giocheremo con la Primavera. Mi sembra una manovra da parte di chi voleva portarmi via il Palermo, ma non ce la faranno. Il Palermo ha i conti a posto". Lo dice il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, indagato tra l'altro per falso in bilancio e riciclaggio. "L'immagine che diamo non è buona, ma i conti sono a posto - ha spiegato -. Sono finito sui giornali come evasore per una cifra ridicola e una banca straniera, che mi aveva concesso il finanziamento, me lo ha poi negato. Aspettavo un altro finanziamento di 100 milioni e me lo rifiuteranno dopo queste notizie. In Italia un'accusa è una condanna". Zamparini dice di pensare al futuro. Si profila un ritorno dell'imprenditore Frank Cascio, la cui offerta non era ritenuta adeguata. "Ero già uscito - ha spiegato - aspettavo la telefonata di un importante imprenditore. Io non sarò più proprietario. Non voglio tenermi il Palermo, non me ne frega un c... del Palermo, voglio cercare investitori".