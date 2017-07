Napoli, Zielinski esalta Mario Rui

NAPOLI, 7 LUG - "Conosco molto bene Mario Rui, ha grandissima qualità. E' uno dei pochi terzini che sa giocare molto bene in avanti. Arriva un altro grande giocatore, anche se ci sono due terzini forti, ma la concorrenza non fa male". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss Napoli commentando l'imminente arrivo del portoghese in maglia azzurra. Zielinski e Mario Rui sono stati compagni di squadra nell'Empoli di Sarri e il polacco commenta anche la determinazione del tecnico nei primi giorni di questa nuova stagione: "Sarri e' carico, sorridente. Ci fa giocare un bellissimo calcio. Lui dice che posso diventare fortissimo e io farò di tutto per esprimere le mie potenzialità, quest'anno cercherò di mostrarle tutte per aiutare la squadra".