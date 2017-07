Napoli, Zielinski crede allo scudetto

NAPOLI, 7 LUG - "Lo scudetto non è più una parola tabù. Dobbiamo ripartire dalle ultime partite della scorsa stagione, giocando così possiamo arrivare fino in fondo. Faremo di tutto, abbiamo una squadra fortissima, possiamo fare bene e vincere lo scudetto". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski dal ritiro di Dimaro. Il polacco, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato: "Il gruppo è entusiasta, e ci piace vedere così tanti tifosi qui in ritiro. Molti di noi hanno rinunciato a una settimana di ferie per stare uniti e iniziare tutti insieme la stagione. Abbiamo tutti nella testa l'obiettivo, toglierci tante soddisfazioni. Vincere lo scudetto è il mio sogno, quello di tutti, faremo di tutto per noi e i tifosi per riuscirci".