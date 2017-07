Zamparini, è tutto sotto controllo

PALERMO, 7 LUG - "Ho la Guardia di Finanza in tutte le mie case e nella sede del Palermo, perché non ho ceduto la Società a Baccaglini. Siccome sembra che venerdì scorso un pm abbia detto che se io non avessi venduto il Palermo a Baccaglini mi avrebbe arrestato, probabilmente il motivo è questo. Falso in bilancio? Ma per l'amor di Dio, non c'è assolutamente nulla, sono anni che sono a Palermo ed è tutto sotto controllo". Lo ha detto il patron del Palermo Maurizio Zamparini, al sito ForzaPalermo.it commentando la perquisizione della Finanza nella sede della società.