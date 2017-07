Palermo, debiti per almeno 40 mln euro

PALERMO, 7 LUG - Il debito del Palermo calcio ammonta ad almeno 40 milioni di euro. A svelarlo lo stesso proprietario Maurizio Zamparini. "Una decina di questi milioni di debiti - ha spiegato - sono con Unicredit e Banca Nuova, una ventina con i procuratori e circa 6-7 milioni di contenzioso con l'Agenzia delle entrate". Una parte del debito con l'agenzia delle entrate (1,8 milioni di euro) è stata rateizzata e il Palermo ha saldato la metà circa. Sulla parte restante non risulta al momento ci sia un accordo. Negli scorsi mesi Riscossione Sicilia aveva eseguito un pignoramento di 200 mila euro nei conti del Palermo, per vecchi debiti secondo Zamparini risalenti alla gestione Sensi. Per quello con i procuratori, Zamparini ha aperto in alcuni casi un contenzioso che perché ritiene di essere stato truffato. "Il Palermo è una società sana - ha più volte ribadito Zamparini che ha rifiutato un'offerta da 20 milioni per la cessione della società - siamo tra maggiori contribuenti delle entrate fiscali della regione Sicilia".