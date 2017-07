Samp: Muriel, Siviglia? Liga mi attrae

GENOVA, 6 LUG - "Mi sto tenendo in forma, sia per le partite della Nazionale che per il futuro, l'importante è farsi trovare pronti ovunque andrò". Luis Muriel, attaccante della Sampdoria, nell'intervista al quotidiano colombiano El Heraldo, non si sbilancia sul proprio futuro, ma lascia un indizio importante: "Le voci sul Siviglia sono molto gratificanti, non ho ancora preso una decisione, ma so che sarà la migliore per la mia carriera. Possibile futuro in Liga? È un tipo di calcio che mi ha sempre attratto", ha aggiunto il colombiano.