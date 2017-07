Genoa al lavoro, si rivede anche Perin

GENOVA, 6 LUG - Primo giorno di lavoro per il Genoa di Ivan Juric ma, nonostante le porte aperte, sono stati pochi i tifosi presenti nel centro sportivo Signorini. Nell'attesa dell'arrivo di Zukanovic, due i volti nuovi: l'attaccante Galabinov e il difensore Landre, acquistato a gennaio, ma girato in prestito al Pisa. Buone notizie per Mattia Perin che si è allenato con i compagni, sei mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tra gli assenti Mauricio Pinilla che ha parlato dal Cile del proprio futuro. "Ho ancora un anno di contratto con il Genoa e intendo rispettarlo" ha detto Pinilla che non sembra però rientrare nei piani societari. Arrivato a gennaio e protagonista di una espulsione costata 5 giornate di stop, ha detto: "La mia intenzione è di unirmi al gruppo in ritiro, anche se prima devo parlare con il club per capire se conterà ancora su di me". "E' sempre stato un mio desiderio tornare all'Universidad de Chile e penso che ogni giocatore sogni di tornare a casa".