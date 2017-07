Catanzaro: sancito passaggio proprietà

ROMA, 6 LUG - Con la firma davanti al notaio Rocco Guglielmo, è stato sancito il passaggio tra la vecchia compagine societaria e la nuova che guiderà le sorti del Catanzaro calcio. L'appuntamento odierno ha segnato il definitivo passaggio di quote dalla famiglia Cosentino alla nuova società. "La nuova compagine societaria - è detto in un comunicato - è composta per l'85% da Az spa; per il 5% dal dottor Nicola Santacroce; per il 5% dal dottor Maurizio Mottola di Amato e per il 5% dalla A1971, srl presieduta dal dottor Domenico Meddis. Presidente ed amministratore unico del nuovo sodalizio è stato nominato l'ingegner Floriano Noto. Nella prossima settimana, come già annunciato, sarà ufficializzato il nuovo organigramma".