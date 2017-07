M5s:Da Lotti si a legge salva-presidenti

ROMA, 6 LUG - "Il via libera in Commissione al Ddl sul limite dei mandati nelle società sportive dimostra quanto questo Governo sia legato a doppio filo al Coni e alle federazioni sportive, tanto da produrre una legge 'salva-presidenti', non un vero intervento riformatore per un settore che avrebbe bisogno di un cambiamento concreto". Così il capogruppo del MoVimento 5 Stelle Simone Valente. "La legge, che ha ricevuto il via libera oggi, è di fatto una sanatoria per tutti quei presidenti in carica da tre mandati che potranno fare un quarto mandato. La nostra proposta invece prevedeva un limite di due mandati, contando quelli svolti in passato. E non solo: avevamo chiesto paletti più rigidi per evitare che i politici usino le federazioni come bacini elettorali e allo stesso tempo serie misure di incompatibilità contro i conflitti d'interessi. Così le federazioni smetteranno di essere centri di potere". "Le nostre proposte - conclude - sono state tutte bocciate. Questa riforma dimostra quanto la politica sia succube del Coni".