Atalanta: pm chiede 3 anni per 9 ultras

ROMA, 6 LUG - Tre anni di carcere per ognuno dei nove imputati: è la richiesta formulata oggi dal pm Giancarlo Mancusi nei confronti degli ultras dell'Atalanta a processo per gli scontri avvenuti al termine della gara interna con la Roma del 22 novembre 2014. La tifoseria nerazzurra fronteggiò le Forze dell'ordine in via Baioni con un lancio di bastoni e pietre. Cinque agenti furono portati in ospedale feriti. Nove persone erano state individuate dai filmati: per loro il pm, nell'udienza preliminare del processo abbreviato, ha chiesto tre anni di reclusione ciascuno. Per un decimo imputato, che deve rispondere solo della violazione del Daspo, il magistrato ha chiesto due mesi di arresto. Parola alle difese il prossimo 20 novembre.