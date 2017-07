Fifa: Svizzera, respinto appello Platini

ROMA, 6 LUG - La Corte suprema svizzera ha respinto il ricorso dell'ex vicepresidente della Fifa Michel Platini contro la sua sospensione di quattro anni da tutte le cariche per gli scandali finanziari che hanno colpito la Federazione. Sospensione che in precedenza era stata confermata dal Tas e che, scrivono ora i giudici, "non appare manifestamente eccessiva". La vicenda in questione è quella dei circa 2 milioni di dollari percepiti da Platini nel 2011 per incarichi di consulenza risalenti a molti anni prima e riferibili ai suoi rapporti con il presidente della Fifa Sepp Blatter. La successiva sospensione costò a Platini la presidenza dell'Uefa, così come la possibilità di candidarsi lo scorso anno alla successione di Blatter nella Fifa.