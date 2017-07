Conti, impaziente di cominciare al Milan

MILANO, 6 LUG - "Sono contentissimo, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura". Interrompere le vacanze a Ibiza per completare il trasferimento dall'Atalanta al Milan non è stato certo un problema per Andrea Conti, apparso sorridente al suo arrivo allo scalo milanese di Linate riservato ai voli privati: nel pomeriggio lo attendono i test atletici a Milanello, domani mattina le visite mediche e la firma del contratto con la sua nuova squadra. "Sarà sicuramente molto emozionante, sono state ore molto intense e sono molto contento", ha spiegato il difensore classe 1994, reduce dall'impegno con la Nazionale azzurra all'Europeo Under 21. (ANSA).